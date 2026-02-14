L’hybride immersif｜Spécial Kids : Les nouvelles Fables de La Fontaine, L’hybride, Lille

L’hybride immersif｜Spécial Kids : Les nouvelles Fables de La Fontaine 7 mars – 29 avril L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00

Du 7 mars au 17 mai 2026

Les mercredis, samedis et dimanches

Un programme de courts métrages immersifs qui invite petits et grands à redécouvrir les célèbres fables de La Fontaine… autrement !

Et si le lièvre attendait la tortue ? Et si la cigale passait l’hiver chez ses amis ? Ces récits revisités sont aussi l’occasion d’interroger notre monde et de nous mettre en garde contre certaines de ses dérives.

En 5 fables, un monde peuplé d’arbres et d’animaux se déploie tout autour de nous : un univers où la bienveillance et l’altérité prennent le dessus.

Dès 4 ans.

Durée du programme : 25 min env.

+ INFOS PRATIQUES

Horaires : les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie)

Attention : la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard.

Ouverture des portes : 30 min avant le début de séance

Tarif : 7 € (tarif unique) / gratuit moins de 3 ans

La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances.

Infos : www.lhybride.org

Réserver : billetterie.rencontres-audiovisuelles.org

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

L’hybride présente un programme de video mapping immersif pour découvrir les célèbres fables de La Fontaine… autrement !

Rencontres Audiovisuelles