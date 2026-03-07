L’hybride immersif｜Spécial Kids Les nouvelles Fables de La Fontaine Lille

Lille

L’hybride immersif｜Spécial Kids Les nouvelles Fables de La Fontaine

18 rue Gosselet Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-11 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-01 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

Un programme de courts métrages immersifs qui invite petits et grands à redécouvrir les célèbres fables de La Fontaine… autrement !

Et si le lièvre attendait la tortue ? Et si la cigale passait l’hiver chez ses amis ? Ces récits revisités sont aussi l’occasion d’interroger notre monde et de nous mettre en garde contre certaines de ses dérives.

En 5 fables, un monde peuplé d’arbres et d’animaux se déploie tout autour de nous un univers où la bienveillance et l’altérité prennent le dessus.

**Dès 4 ans.**

**Durée du programme 25 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie)

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 30 min avant le début de séance

**Tarif ** 7 € (tarif unique) gratuit moins de 3 ans

_Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances._

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-les-nouvelles-fables-de-la-fontaine/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/59-L-hybride-immersif-Special-Kids-LES-NOUVELLES-FABLES-DE-LA-FONTAINE)

_**Les mercredis, samedis et dimanches**_

Un programme de courts métrages immersifs qui invite petits et grands à redécouvrir les célèbres fables de La Fontaine… autrement !

Et si le lièvre attendait la tortue ? Et si la cigale passait l’hiver chez ses amis ? Ces récits revisités sont aussi l’occasion d’interroger notre monde et de nous mettre en garde contre certaines de ses dérives.

En 5 fables, un monde peuplé d’arbres et d’animaux se déploie tout autour de nous un univers où la bienveillance et l’altérité prennent le dessus.

**Dès 4 ans.**

**Durée du programme 25 min env.**

**+ INFOS PRATIQUES**

**Horaires ** les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 20h30 (détail des séances dans la billetterie)

_Attention la séance débute à l’heure indiquée sur votre billet. Il ne sera pas possible de revoir le début du programme en cas de retard._

**Ouverture des portes ** 30 min avant le début de séance

**Tarif ** 7 € (tarif unique) gratuit moins de 3 ans

_Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances._

_La billetterie en ligne ouvre environ 3 semaines en amont des séances._

**Infos ** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-les-nouvelles-fables-de-la-fontaine/)

**Réserver ** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/59-L-hybride-immersif-Special-Kids-LES-NOUVELLES-FABLES-DE-LA-FONTAINE) .

18 rue Gosselet Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 24 84 contact@lhybride.org

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English :

_**Wednesdays, Saturdays, and Sundays**_

A program of immersive short films that invites young and old alike to rediscover La Fontaine’s famous fables… with a twist!

What if the hare waited for the tortoise? What if the cicada spent the winter with its friends? These reimagined tales also offer an opportunity to reflect on our world and warn us against some of its excesses.

Through five fables, a world filled with trees and animals unfolds all around us: a universe where kindness and generosity prevail.

**Ages 4 and up.**

**Program duration: approx. 25 min.**

**+ PRACTICAL INFORMATION**

**Showtimes:** Wednesdays, Saturdays, and Sundays, from 10:00 AM to 8:30 PM (see the box office for show details)

_Please note: the show begins at the time indicated on your ticket. It will not be possible to watch the beginning of the program if you arrive late._

**Doors open:** 30 minutes before the start of the show

**Price:** €7 (single price) free for children under 3

_Tickets available online or at the box office during showtimes._

_Online ticket sales open approximately 3 weeks before the show._

**Info:** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/lhybride-immersif-special-kids-les-nouvelles-fables-de-la-fontaine/)

**Booking:** [**billetterie.rencontres-audiovisuelles.org**](https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/59-L-hybride-immersif-Special-Kids-LES-NOUVELLES-FABLES-DE-LA-FONTAINE)

L’événement L’hybride immersif｜Spécial Kids Les nouvelles Fables de La Fontaine Lille a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme