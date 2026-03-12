L’hymne par la Cie Méliodore les variétés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 21:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez rérver en ligne ou payer sur place, espèce, CB ou chèque. Tout public

Un père de famille, ouvrier, rentre tous les soirs ivre de fatigue et d’alcool. A la maison, son petit monde essaie de survivre. Au coeur de la nuit, quand il est a bout, l’homme chante à tue-tête l’hymne national et réveille tout le monde. C’en est trop pour la société qui décide de les « aider », tous vont contribuer à régler leur cas. L’homme les remerciera à sa façon….

les variétés Nantes 44200

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