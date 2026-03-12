L’hymne par la Cie Méliodore les variétés Nantes

L'hymne par la Cie Méliodore les variétés

L’hymne par la Cie Méliodore les variétés Nantes samedi 25 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 21:00 – 22:30
Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez rérver en ligne ou payer sur place, espèce, CB ou chèque. Tout public 

Un père de famille, ouvrier, rentre tous les soirs ivre de fatigue et d’alcool. A la maison, son petit monde essaie de survivre. Au coeur de la nuit, quand il est a bout, l’homme chante à tue-tête l’hymne national et réveille tout le monde. C’en est trop pour la société qui décide de les « aider », tous vont contribuer à régler leur cas. L’homme les remerciera à sa façon….

les variétés Nantes 44200
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