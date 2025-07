L’Hyper (Convivial) Marché Chardonnay

L’Hyper (Convivial) Marché Chardonnay samedi 23 août 2025.

L’Hyper (Convivial) Marché

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Entrée gratuite Et c’est ouvert à tous !

Un événement festif et chaleureux mêlant

Vide-grenier

Brocante

Bourse aux jouets

Stands de créateurs & passionnés

Récup, seconde main & trouvailles en tout genre !

Buvette & snack (et même barbecue) sur place

Stand 1 € le mètre paiement à l’arrivée

Pour réserver un stand, remplissez ce formulaire en ligne

https://forms.gle/ZrvtWaQ3toDmGuRS9

Date limite d’inscription lundi 18 août !

Un joyeux melting-pot de chineurs, créateurs, brocanteurs, bricoleurs, curieux et rêveurs…

Venez en famille, entre amis ou même en solo…

Le seul mot d’ordre la convivialité ?? .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org

English : L’Hyper (Convivial) Marché

German : L’Hyper (Convivial) Marché

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Hyper (Convivial) Marché Chardonnay a été mis à jour le 2025-07-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II