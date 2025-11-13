L’Hyperréalisme par Philippe Harnois Auditorium Centre Culturel de Terraqué Carnac

L’Hyperréalisme par Philippe Harnois

Auditorium Centre Culturel de Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Philippe Harnois, Référent Culture et professeur d’Arts plastiques au lycée Benjamin Franklin vous présentera l’Hyperréalisme ce mouvement artistique né aux États Unis dans les années 60. Les peintures ou sculptures minutieusement réalisées par les artistes sont des reproductions à l’identique de scènes de la vie courante tellement réalistes que le spectateur en vient à se demander s’il s’agit d’une peinture ou d’une photographie. Toutefois le tableau se distingue de la photographie dans la mesure où il acquiert sa propre personnalité pour délivrer une vision intensifiée de ce qu’il représente. .

Auditorium Centre Culturel de Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

