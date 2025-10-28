L’hypnose de spectacle Salle Goariven Plougoulm

L’hypnose de spectacle Salle Goariven Plougoulm mardi 28 octobre 2025.

L’hypnose de spectacle

Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 19:00:00

fin : 2025-10-28 19:45:00

Date(s) :

2025-10-28

Vous n’y croyez pas ? On vous dit tout.

Mini-conférence de 45 minutes.

Avec Elen Charpentier.

L’hypnose expliquée comme jamais les techniques, les trucs et astuces, les réussites … .

Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 62 69 75 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’hypnose de spectacle Plougoulm a été mis à jour le 2025-10-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX