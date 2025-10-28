L’hypnose de spectacle Salle Goariven Plougoulm
L’hypnose de spectacle Salle Goariven Plougoulm mardi 28 octobre 2025.
L’hypnose de spectacle
Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 19:00:00
fin : 2025-10-28 19:45:00
Date(s) :
2025-10-28
Vous n’y croyez pas ? On vous dit tout.
Mini-conférence de 45 minutes.
Avec Elen Charpentier.
L’hypnose expliquée comme jamais les techniques, les trucs et astuces, les réussites … .
Salle Goariven 272 Rue du Stade Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 62 69 75 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’hypnose de spectacle Plougoulm a été mis à jour le 2025-10-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX