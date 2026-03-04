L’Hypothèse d’Astrée, Théâtre de Thouars, Thouars

L’Hypothèse d’Astrée Jeudi 9 avril, 17h00 Théâtre de Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T17:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T17:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00

Répétition Publique – nouvelle création plateau de Betty Heurtebise mêlant cirque et théâtre – commande de texte à Aurore Jacob

Le répertoire de la compagnie s’est principalement nourri d’écritures contemporaines ancrées dans des thématiques telles que l’enfance en marge, le Devenir soi, la désobéissance, l’identité, le Grandir et la liberté. Aujourd’hui, nous souhaitons ouvrir le champ artistique vers d’autres formes de dramaturgies, au croisement du théâtre et du cirque. Ce mouvement répond à une volonté intime d’explorer le Vivant. Il s’agit de puiser dans des oeuvres référentes — classiques, contemporaines ou philosophiques — ce qui résonne avec les questionnements du monde d’aujourd’hui : la quête de liberté, le refus des normes établies, les multiples façons d’être vivant.

Cette résidence au Théâtre de Thouars est la deuxième résidence de travail autour de ce projet, elle sera centrée sur le travail autour de la dramaturgie circassienne, accompagnée par Antoine Linsale, circassien et collaborateur artistique de la compagnie sur ce projet.

Théâtre de Thouars 5 boulevard Pierre et Marie Curie, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663932 https://www.theatre-thouars.com/ Inauguré en 1903, la salle des fêtes de Thouars prend place sur les terrains d’un ancien hôtel appartenant à la famille Bergeon-Bridier, qui font don de cet espace pour le projet municipal. De style éclectique, la façade mêle les styles Classique et Renaissance et les décorations illustrent sa fonction (théâtre, musique, danse etc). Dans les années 1930, suite à l’ouverture d’un dancing tout proche, la salle est de moins en moins utilisée pour les bals et devient le théâtre de la ville. Rénové dans les années 1960, l’édifice est restauré et complètement réaménagé au début des années 1990. Le théâtre, géré par l’association S’Il Vous Plaît, propose toute l’année des spectacles de grande qualité. Depuis la fin 2001, cette structure bénéficie du label « Scène conventionnée » décerné par le Ministère de la Culture. Parking Place Flandres-Dunkerque.

Cie La Petite Fabrique cirque théâtre

