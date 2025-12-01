Li Mireieto Arles

Li Mireieto

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h30. Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 16:30:00

2025-12-14

Chaque année à l’issue de la cérémonie de prise de coiffe, en présence de la Reine d’Arles et de ses Demoiselles d’Honneur, les petites filles âgées de 7 à 10 ans Les Mireieto traversent la ville

Après la cérémonie de prise de coiffe, retrouvez les Mireieto pour le passo carriero. Suivez les avec leurs parrains, marraines, les musiciens de tradition…(Seul le passo-carriero est ouvert au public)

Le parcours 16h30 Départ devant la salle des fêtes, ensuite place Wilson, Museon Arlaten, réception par le maire d’Arles,

salle des Fêtes, église Saint-Trophime .

Début de la manifestation devant la salle des fêtes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr

Every year, at the end of the headdress ceremony, in the presence of the Queen of Arles and her Maids of Honor, the little girls aged 7 to 10 years Les Mireieto cross the city

Jedes Jahr nach der Kopfbedeckungszeremonie, in Anwesenheit der Königin von Arles und ihrer Ehrenjungfern, ziehen die 7- bis 10-jährigen Mädchen Les Mireieto durch die Stadt

Ogni anno, al termine della cerimonia di copricapo, alla presenza della Regina di Arles e delle sue damigelle d’onore, le bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni Les Mireieto attraversano la città

Cada año, al final de la ceremonia del tocado, en presencia de la Reina de Arles y de sus Damas de Honor, las niñas de 7 a 10 años Les Mireieto atraviesan la ciudad

