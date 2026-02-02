L’IA à Paris : un an après le sommet, construire l’avenir Collège de France Paris Lundi 9 février, 13h45 sur inscription

L’Intelligence Artificielle à Paris : un an après le sommet, construire l’avenir

Un an après le Sommet de Paris et en amont du prochain rendez-vous international en Inde, l’Université Paris Sciences & Lettres et l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), avec HEC Paris, unissent leurs forces pour un après-midi de réflexion de haut niveau, le 9 février prochain au Collège de France.

S’appuyant sur la diversité des expertises de leurs établissements respectifs, notamment École normale supérieure – PSL, l’Université Paris Dauphine – PSL, Mines Paris – PSL, Chimie Paris – PSL, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole nationale des ponts et chaussées, Télecom Paris et avec HEC Paris, chercheurs et décideurs exploreront comment la recherche française définit les standards d’une IA innovante et responsable. De la chimie moléculaire à la gouvernance mondiale, cet événement mettra en lumière l’excellence de nos pôles de recherche, avec la participation active des clusters PR[AI]RIE, Hi! PARIS et de l’Institut IA et Société.

Programme

13:45 : Accueil

14:15 : Ouverture

El Mouhoub Mouhoud, Président de l’Université PSL

Frédéric Worms, Directeur de l’Ecole normale supérieure – PSL

Bruno Bouchard, Président de l’Université Paris Dauphine – PSL

Thierry Coulhon, Président de l’Institut Polytechnique de Paris

Eloic Peyrache, Directeur général et dean d’HEC Paris

14:40 : Intervention de Anne Le Henanff, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique

14:50 : Keynote Giulio Biroli (ENS – PSL)

15:30 : Exposé : Chloé-Agathe Azencott (Mines Paris – PSL)

15:50 : Exposé : Tony Lelievre (ENPC – IP Paris)

16:10 : Pause

16:40 : Exposé : Vicky Kalogeiton (Ecole Polytechnique – IP Paris)

17:00 : Exposé : Florence Tupin (Télécom Paris – IP Paris)

17:20 : Exposé : François-Xavier Coudert (Chimie Paris – PSL)

17:40 : Table ronde gouvernance de l’IA organisée par l’Institut IA et société en partenariat avec la revue Le Grand Continent

Introduction par Anne Bouverot, présidente du Conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure – PSL et co-présidente du CIANum (conseil de l’IA et du Numérique)

Avec la participation de Clara Chappaz, ambassadrice pour le numérique et l’intelligence artificielle, Eric Brousseau (Université Paris Dauphine – PSL), Antonin Bergeaud (HEC Paris)

18:40 : Mot de clôture par Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace

19:00 : Cocktail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-09T13:45:00.000+01:00

Fin : 2026-02-09T19:00:00.000+01:00

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris



