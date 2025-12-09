l’IA appliquée aux Géosciences (Géoressources et Géomorphologie dunaire) Salle Auvray, Bât 15 campus de beaulieu Rennes Mardi 9 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Séminaire de Jimmy DAYNAC (Université du Mans)

Les avancées scientifiques ont toujours dépendu des technologies disponibles. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) s’inscrit dans cette continuité, même si son intégration dans les géosciences reste limitée en raison de l’hétérogénéité des données, du manque d’annotations expertes et de la complexité des systèmes géologiques. Pourtant, l’IA offre un cadre adapté pour analyser des processus gouvernés par les interactions fluides/substrat, interactions qui façonnent les paysages et conditionnent la formation de nombreuses ressources géologiques. Cette présentation portera sur l’application de ces approches IA à deux thématiques illustrant ces interactions :

i) les systèmes dunaires, où les formes, orientations et organisations spatiales reflètent les contraintes du régime éolien. L’imagerie multi-résolution et les modèles numériques de terrain permettent d’étudier ces dynamiques à grande échelle, mais la diversité morphologique limite les approches classiques de caractérisation des dunes. L’IA facilite alors la cartographie automatisée et l’extraction quantitative des signatures morphodynamiques ;

ii) les géoressources, où la circulation de fluides dans un substrat fracturé contrôle la production et la migration d’hydrogène naturel, la mise en place des minéralisations, ou le stockage géologique du CO2. L’IA permet ici d’intégrer des données géologiques, géophysiques et géochimiques pour identifier les paramètres de contrôle et modéliser le potentiel de génération des ressources.

L’ensemble de ces thématiques unifiées autour de l’IA interroge la capacité de ces nouveaux outils à lire, quantifier et prédire les signatures des systèmes géologiques dans un contexte de changements globaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T15:00:00.000+01:00

1



Salle Auvray, Bât 15 campus de beaulieu 263 avenue du général leclerc 35042 rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine