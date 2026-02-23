L’IA au service de l’humain : défis, limites et opportunités Sciences Po Rennes Rennes Mardi 3 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Comment fonctionne réellement l’IA ? Quels enjeux de souveraineté et de sobriété numérique ? Quelles implications éthiques et humanistes ? Comment adapter nos usages et nos pratiques sociales ?

Conférence organisée par le Lions Clubs International en partenariat avec l’Université de Rennes et Rennes Ville et Métropole sur les enjeux de l’IA. Elle sera dispensée par Pierre Beust, Olivier Wong-Hee-Kam, Josselin Kerviche et Mickaël autour des sujets suivants :

* Comment fonctionne réellement l’IA ?

* Quels enjeux de souveraineté et de sobriété numérique ?

* Quelles implications éthiques et humanistes ?

* Comment adapter nos usages et nos pratiques sociales ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T20:30:00.000+01:00

1

https://framaforms.org/inscription-conference-ia-lions-club-1768216333

Sciences Po Rennes 104 Bd de la Duchesse Anne 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

