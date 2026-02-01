L’IA c’est quoi le problème ? (RDVs de la Transition) Maison de Pays Nyons
L’IA c’est quoi le problème ? (RDVs de la Transition)
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
Les RDVs de la Transition proposent une conférence sur l’Intelligence Artificielle, un atelier et un apéro dinatoire partagé.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 61 19 contact@asoft-nyons.net
The RDVs de la Transition offer a conference on Artificial Intelligence, a workshop and a shared aperitif dinner.
L’événement L’IA c’est quoi le problème ? (RDVs de la Transition) Nyons a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale