L’IA c’est quoi ? Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Brest

L’IA c’est quoi ? Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Brest samedi 4 octobre 2025.

L’IA c’est quoi ? Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Finistère

De 12 à 99 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

L’IA, on en parle mais l’avez-vous essayée ?

Un atelier pour découvrir les capacités des IA à créer du texte et des images de manière simple.

Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008740 https://biblio.brest.fr

Biblis en folie 2025

Ministère de la Culture