L’IA change (un peu) la vie ! Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
L’IA change (un peu) la vie ! Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 20 janvier 2026.
L’IA change (un peu) la vie !
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Découverte de l’intelligence artificielle pour simplifier le quotidien, pour gagner du temps… et peut-être même surprendre !
Un atelier léger, accessible à tous, avec une pointe d’humour et plein d’astuces pour apprivoiser l’IA sans stress.
L’IA un coup de pouce, pas un remplacement.
Tout public Entrée libre
Rendez-vous à 17h (durée 1h15). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’IA change (un peu) la vie !
L’événement L’IA change (un peu) la vie ! Tarnos a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Seignanx