L’IA change (un peu) la vie ! Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Découverte de l’intelligence artificielle pour simplifier le quotidien, pour gagner du temps… et peut-être même surprendre !

Un atelier léger, accessible à tous, avec une pointe d’humour et plein d’astuces pour apprivoiser l’IA sans stress.

L’IA un coup de pouce, pas un remplacement.

Tout public Entrée libre

Rendez-vous à 17h (durée 1h15). .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

