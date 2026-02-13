L’IA dans nos usages : les comprendre, les tester, les maîtriser, Bibliothèque Antipode, Rennes

L’IA dans nos usages : les comprendre, les tester, les maîtriser Mercredi 25 mars, 10h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T10:00:00+01:00 – 2026-03-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T10:00:00+01:00 – 2026-03-25T12:00:00+01:00

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 70 »}]

Un rendez-vous numérique thématique sur l’IA. atelier numérique adultes