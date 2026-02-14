L’IA, demain, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

L’IA, demain Dimanche 22 février, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Vous êtes amateurs de science-fiction ? Vous voulez tenter l’aventure de l’écriture ?

Venez rencontrer l’auteur David Bry qui anime cet ateliers d’écriture autour de la science-fiction. Un événements convivial d’échanges et de création à ne pas manquer !

Cité des sciences et de l'Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

