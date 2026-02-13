L’IA et la guerre de la vérité, Médiathèque Centre culturel Près du Roy, Saint-Germain-lès-Arpajon
L’IA et la guerre de la vérité Mercredi 25 février, 14h00 Médiathèque Centre culturel Près du Roy Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T15:30:00+01:00
Fin : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T15:30:00+01:00
Les contenus générés par des intelligences artificielles deviennent redoutablement réalistes et sont devenus des outils de choix dans la guerre de l’information, ou plutôt de la désinformation ! Cet atelier mené par des journalistes des l’Association Lumiières sur l’info, vous invite à aiguiser votre esprit critique en vous penchant et débattant sur cette question qui secoue le monde des médias.
Médiathèque Centre culturel Près du Roy 34 Route de leuville Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 Chanteloup Essonne Île-de-France
