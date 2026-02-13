L’IA et la guerre de la vérité, Médiathèque Centre culturel Près du Roy, Saint-Germain-lès-Arpajon

L’IA et la guerre de la vérité Mercredi 25 février, 14h00 Médiathèque Centre culturel Près du Roy Essonne

Les contenus générés par des intelligences artificielles deviennent redoutablement réalistes et sont devenus des outils de choix dans la guerre de l’information, ou plutôt de la désinformation ! Cet atelier mené par des journalistes des l’Association Lumiières sur l’info, vous invite à aiguiser votre esprit critique en vous penchant et débattant sur cette question qui secoue le monde des médias.

Médiathèque Centre culturel Près du Roy 34 Route de leuville Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 Chanteloup Essonne Île-de-France

