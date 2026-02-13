L’IA et la guerre de la vérité, Médiathèque de Cheptainville, Cheptainville
L’IA et la guerre de la vérité, Médiathèque de Cheptainville, Cheptainville samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00
Les contenus générés par des intelligences artificielles deviennent redoutablement réalistes et sont devenus des outils de choix dans la guerre de l’information, ou plutôt de la désinformation ! Cet atelier mené par des journalistes vous invite à aiguiser votre esprit critique en vous penchant et débattant sur cette question qui secoue le monde des médias.
Médiathèque de Cheptainville rue du village91630 Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France
un atelier mené par des journalistes pour décrypter l’IA dans les médias