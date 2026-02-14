L’IA et la guerre de la vérité, Médiathèque Louis Aragon, Morsang-sur-Orge

L’IA et la guerre de la vérité Samedi 4 avril, 14h30 Médiathèque Louis Aragon Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:00:00+02:00

Les contenus générés par des intelligences artificielles deviennent redoutablement réalistes et sont devenus des outils de choix dans la guerre de l’information, ou plutôt de la désinformation ! Cet atelier mené par des journalistes vous invite à aiguiser votre esprit critique en vous penchant et débattant sur cette question qui secoue le monde des médias.

Médiathèque Louis Aragon Place des 3 martyrs Morsang-sur-Orge 91390 Quartier Wallon Essonne Île-de-France

un atelier mené par des journalistes pour décrypter l’IA dans les médias