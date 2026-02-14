L’IA et la guerre de vérité, Médiathèque Jacques Prévert, Villiers-sur-Orge

L’IA et la guerre de vérité Samedi 28 mars, 14h30 Médiathèque Jacques Prévert Essonne

Les contenus générés par des intelligences artificielles deviennent redoutablement réalistes et sont devenus des outils de choix dans la guerre de l’information, ou plutôt de la désinformation ! Cet atelier mené par des journalistes vous invite à aiguiser votre esprit critique en vous penchant et débattant sur cette question qui secoue le monde des médias.

Médiathèque Jacques Prévert 10 rue des rios, 91700 Villiers-sur-orge Villiers-sur-Orge 91700 Essonne Île-de-France

Un atelier mené par des journalistes pour décrypter l’IA dans les médias