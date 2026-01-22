L’IA et la société : enjeux, éthique et limites Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 25 février, 10h00 dans la limite des places disponibles

Un rendez-vous numérique thématique sur l’IA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-25T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

