L’IA et le nouvel âge des intelligences – Pascal PICQ Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Une certain idée de notre évolution nous a fait croire que Sapiens domine l’histoire de la vie par son intelligence. Aujourd’hui, comment repenser notre évolution en regard des intelligences animales et artificielles ?Au lieu de rechercher d’illusoires intelligences extra-terrestres, arrive le temps de la reconnaissance des multiples intelligences sur notre planète. Le cerveau des humains est avant tout un cerveau social, fait pour échanger avec les autres intelligences.Que devient-il cognitivement avec les soumissions aux réseaux et aux algorithmes de l’attention? Que deviennent les relations interhumaines et sociales ?Nous sommes entrés dans un nouvel âge de l’humanité qui exige une anthropologie des intelligences. C’est de la diversité des intelligences humaines et de leurs interactions entre elles et avec les intelligences non-humaines que doit se repenser l’hominisation. Pascal PICQ est un paléoanthropologue reconnu, spécialiste de l’évolution humaine. Ancien chercheur à l’université Duke (États-Unis) et au Collège de France, il travaille à la croisée de l’anthropologie, de la biologie de l’évolution et des sciences cognitives. Ses recherches portent notamment sur l’évolution des hominidés, la place de l’humain parmi les autres espèces et les relations entre l’innovation, les technologies et l’évolution des sociétés. Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, il contribue activement à rendre accessibles au grand public les connaissances scientifiques sur nos origines et notre avenir.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

