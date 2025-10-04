L’IA : infaillible et autonome ? Médiathèque De Saint-Juéry Saint-Juéry

L’IA : infaillible et autonome ? Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00, 16h00 Médiathèque De Saint-Juéry Tarn

Entrée gratuite – Tout public à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

L’IA peut-elle améliorer notre quotidien et contribuer à un futur plus désirable ?

Plongez dans l’univers fascinant de l’IA à travers des jeux, des expériences et des discussions pour développer une culture générale et un esprit critique sur cette technologie !

Médiathèque De Saint-Juéry PARC FRANCOIS MITTERRAND 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

©Planète Sciences Occitanie