Lia Lioret et Patricia Lioret Sevrain exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Lia Lioret et Patricia Lioret Sevrain exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 30 mars 2026.
Lia Lioret et Patricia Lioret Sevrain exposent à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-30
Du 30 mars au 5 avril 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Lia Lioret et Patricia Lioret Sevrain, mère et fille, exposent leurs peintures à l’huile et à l’acrylique, entre impressionnisme, univers marin et expression sensible.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 32 27 sevrain.michel@hotmail.fr
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English :
From March 30 to April 5, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, mother and daughter Lia Lioret and Patricia Lioret Sevrain will be exhibiting their oil and acrylic paintings, combining impressionism, the marine world and sensitive expression.
L’événement Lia Lioret et Patricia Lioret Sevrain exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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