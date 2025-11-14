Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L'IA par Boris Lejude Rue du Collège Loudun vendredi 14 novembre 2025.

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Début : 2025-11-14
2025-11-14

Embarquez avec Boris Lejude pour un tour d’horizon ludique et instructif des IA les plus marquantes leurs forces, leurs faiblesses, et leurs drôles de petites particularités !   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

