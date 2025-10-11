L’IA pour mieux comprendre l’Univers / FETE DE LA SCIENCE Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 15:45:00
2025-10-11
Comment la technologie et l’IA nous aident à mieux comprendre notre Univers et à décrypter ses mystères.
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes veronique.vidal@ccvcmb.fr
English :
How technology and AI are helping us better understand our universe and decipher its mysteries.
German :
Wie Technologie und KI uns helfen, unser Universum besser zu verstehen und seine Geheimnisse zu entschlüsseln.
Italiano :
Come la tecnologia e l’intelligenza artificiale ci aiutano a comprendere meglio il nostro universo e a decifrarne i misteri.
Espanol :
Cómo la tecnología y la IA nos están ayudando a comprender mejor nuestro Universo y a descifrar sus misterios.
