Informations pratiques

L’IA révolutionne la vente : Captez de nouveaux clients et vendez plus efficacement Lundi 14 septembre, 12h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T12:15:00+02:00 – 2026-09-14T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-14T12:15:00+02:00 – 2026-09-14T13:15:00+02:00

Au programme :

Le nouveau client « augmenté » : Comprendre le passage de la recherche par mots-clés à la recherche d’intention.

Visibilité & Optimisation : Comment adapter vos pages web et supports pour être recommandé par les IA.

Leviers de croissance : Prospection, qualification de leads et relances automatiques.

Outils de vente : Créer des messages, emails et argumentaires percutants en quelques secondes.

Démonstrations & Cas concrets : Exemples pratiques adaptés à votre quotidien d’artisan ou commerçant.

Gain de temps : Conseils pour automatiser votre suivi client sans perdre en personnalisation.

Pourquoi participer ?

Vos clients changent ! Grâce à l’IA, ils ne cherchent plus seulement un prestataire, ils expriment des intentions précises (besoins, délais, localité). Pour être choisi, votre entreprise doit être visible et vos supports optimisés pour ces nouveaux outils.

Découvrez comment l’IA peut devenir votre meilleur allié commercial, de la visibilité en ligne jusqu’à la signature du devis.

Pourquoi s’inscrire ?

Accessible à tous : Pas besoin d’être un expert en informatique.

Approche terrain : Des solutions concrètes pour les petites entreprises.

Mise en œuvre immédiate : Des outils simples pour un résultat rapide.

Échange direct : Posez vos questions en direct à un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

https://app.livestorm.co/p/52cdc1f6-f09c-4419-b572-b4c404c9b293

Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique : participez à notre webinaire gratuit le Lundi 14 septembre – 1h en ligne, gratuit, replay disponible intelligence artificielle webinaire