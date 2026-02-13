L’IA sort de sa boite (noire), Médiathèque Les Lavandières, Leuville-sur-Orge

L’IA sort de sa boite (noire) Samedi 21 mars, 15h00 Médiathèque Les Lavandières Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

On parle aux IA le plus naturellement du monde alors qu’elles ne “comprennent” pas notre langue. Il y a des maths et de l’informatique qui se cachent derrière tout ça et qui nous permettent d’échanger. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Il est temps d’ouvrir la boite noire et d’aller explorer ses recoins. Un atelier pour un public qui n’a pas peur de causer un peu “technique”.

Médiathèque Les Lavandières 2 ruelle du Clos Leuville Orge Leuville-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France

Un atelier pour découvrir en profondeur le fonctionnement d’une intelligence artificielle