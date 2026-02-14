L’IA sort de sa boite (noire), Médiathèque Marie Curie, Saint-Michel-sur-Orge

L’IA sort de sa boite (noire) Samedi 4 avril, 10h30 Médiathèque Marie Curie Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:30:00+02:00 – 2026-04-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:30:00+02:00 – 2026-04-04T12:30:00+02:00

On parle aux IA le plus naturellement du monde alors qu’elles ne “comprennent” pas notre langue. Il y a des maths et de l’informatique qui se cachent derrière tout ça et qui nous permettent d’échanger. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Il est temps d’ouvrir la boite noire et d’aller explorer ses recoins. Un atelier pour un public qui n’a pas peur de causer un peu “technique”.

Médiathèque Marie Curie Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France

Un atelier pour découvrir en profondeur le fonctionnement d’une intelligence artificielle.