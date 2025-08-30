LIAM GOLD FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne
LIAM GOLD FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne samedi 30 août 2025.
LIAM GOLD FERIA DE CARCASSONNE 2025
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude
Début : 2025-08-30 23:30:00
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Avec une présence scénique dynamique et un talent pour interpréter l’ambiance, Liam Gold offre une expérience inoubliable, taillée pour l’ambiance nocturne de la Feria de Carcassonne !
Liam présente un set EDM énergique, mêlant le meilleur de la musique électronique grand public à ses propres morceaux originaux et à une sélection de tubes espagnols. Conçu pour captiver et émouvoir les foules internationales, ce spectacle fusionne harmonieusement des genres comme la house, la techno et la dance music commerciale pour un voyage sonore immersif.
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie
English :
With a dynamic stage presence and a talent for interpreting the atmosphere, Liam Gold offers an unforgettable experience, tailor-made for the night-time atmosphere of the Feria de Carcassonne!
Liam presents an energetic EDM set, blending the best of mainstream electronic music with his own original tracks and a selection of Spanish hits. Designed to captivate and move international crowds, this show seamlessly fuses genres such as house, techno and commercial dance music for an immersive sonic journey.
German :
Mit seiner dynamischen Bühnenpräsenz und seinem Talent, die Stimmung zu interpretieren, bietet Liam Gold ein unvergessliches Erlebnis, das genau auf die nächtliche Atmosphäre der Feria de Carcassonne zugeschnitten ist!
Liam präsentiert ein energiegeladenes EDM-Set, das das Beste aus der elektronischen Mainstream-Musik mit seinen eigenen Originalstücken und einer Auswahl an spanischen Hits verbindet. Diese Show wurde entwickelt, um internationale Massen zu fesseln und zu bewegen, und verschmilzt Genres wie House, Techno und kommerzielle Dance Music harmonisch zu einer immersiven Klangreise.
Italiano :
Con una presenza scenica dinamica e un talento nell’interpretare l’atmosfera, Liam Gold offre un’esperienza indimenticabile, fatta su misura per l’atmosfera notturna della Feria de Carcassonne!
Liam presenta un energico set EDM, mescolando il meglio della musica elettronica mainstream con i suoi brani originali e una selezione di successi spagnoli. Progettato per affascinare ed emozionare le folle internazionali, lo spettacolo fonde senza soluzione di continuità generi come house, techno e musica dance commerciale per un viaggio sonoro coinvolgente.
Espanol :
Con una presencia escénica dinámica y un talento para interpretar el ambiente, Liam Gold ofrece una experiencia inolvidable, ¡hecha a medida para el ambiente nocturno de la Feria de Carcasona!
Liam presenta un enérgico set de EDM, mezclando lo mejor de la música electrónica mainstream con sus propios temas originales y una selección de éxitos españoles. Diseñado para cautivar y conmover a multitudes internacionales, el espectáculo fusiona a la perfección géneros como el house, el techno y la música de baile comercial para ofrecer un viaje sonoro envolvente.
