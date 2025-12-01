LIAM RIGOULOTE

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Liam vit les aventures de son enfance en usant ses godasses sur les palissades, dans les flaques d’eau, en escaladant des arbres ou encore en inventant des histoires. La vie est un terrain de jeu infini dans lequel il apprend. Ce qui n’est pas toujours du goût de sa tante.

Celle-ci, lasse de la petite tornade qu’est Liam, va le mettre au défi…

Liam vit les aventures de son enfance en usant ses godasses sur les palissades, dans les flaques d’eau, en escaladant des arbres ou encore en inventant des histoires. La vie est un terrain de jeu infini dans lequel il apprend. Ce qui n’est pas toujours du goût de sa tante.

Celle-ci, lasse de la petite tornade qu’est Liam, va le mettre au défi… .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

Liam lives out the adventures of his childhood, wearing out his shoes on fences, in puddles, climbing trees and making up stories. Life is an infinite playground in which he learns. Not always to his aunt?s liking.

His aunt, fed up with Liam?s little whirlwind, challenges him…

L’événement LIAM RIGOULOTE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-11-26 par Conseil Départemental