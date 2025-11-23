LIANE FOLY – LIANE FOLY – LA FOLLE REPART EN THESE – CABARET LE MIRAGE Mezos
LIANE FOLY – LIANE FOLY – LA FOLLE REPART EN THESE Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.
TAL TICKET PRÉSENTE : LIANE FOLY – LA FOLLE REPART EN THESEAprès Le The´a^tre des Varie´te´s et le The´a^tre de la Tour Eiffel à PARIS, LIANE FOLY prolonge sa tourne´e en province !Liane FOLY dans un seule en sce`ne, elle vous invite dans sa the`se sexyge´naire, un singulier voyage de la droguerie du sourire a` l’orchestre familial, elle vous surprendra, tour a` tour entre rires et e´motions.Elle incarne, se souvient, se confie nous emporte, nous e´blouit avec son grain de Foly bien a` elle !Elle transmet l’envie de partager l’instant pre´sent, la magie de vibrer ensemble.Ce show instrospectif et interactif est un pur moment de divertissement pour tous publics et boucle ainsi une trilogie the´a^trale et musicale.“Liane Foly revient sur scène…On en sort bluffé… LE PARISIEN “UN SEUL EN SCÈNE, UN MOMENT DE PUR DIVERTISSEMENT OÙ SE MÊLENT COMÉDIE, HUMOUR ET IMITATIONS…” “UN NOUVEAU SPECTACLE E´POUSTOUFLANT !” SUD INFO
CABARET LE MIRAGE AVENUE DE LA GARE 40170 Mezos 40