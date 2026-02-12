Liane Foly One-Woman Show Acropolya Acropolya La Roche-Posay
Liane Foly One-Woman Show
Acropolya 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 41 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Liane Foly La folle repart en thèse
Figure incontournable de la scène française, Liane Foly revient avec son nouveau one-woman show La folle repart en thèse . Après le succès de La folle parenthèse et La folle part en cure, l’artiste propose une troisième création aussi libre qu’inspirée.
Seule en scène, elle embarque le public dans une “thèse sexygénaire” savoureuse, entre souvenirs, confidences et regard piquant sur notre époque. Tour à tour drôle, touchante, espiègle et impertinente, Liane Foly incarne une galerie de personnages hauts en couleur, mêlant humour, imitations et chansons.
Porté par son timbre de voix unique et son sens inné de la dérision, ce spectacle interactif séduit par son énergie communicative, sa sincérité et son élégance. Un moment pétillant et complice, à partager sans modération. .
Acropolya 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
