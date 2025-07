Libération, 1945 2025 ? La Citadelle des Anges Teloché

La Citadelle des Anges 10, Chemin de la Roche Teloché Sarthe

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-08-18 21:45:00

fin : 2025-08-22 23:30:00

2025-08-18 2025-08-24 2025-08-31

Spectacle estival Son et Lumière « Libération, 1945-2025 ? » réalisé par la Citadelle des Anges à Teloché. Début du spectacle à 21h45, ouverture des portes à 20h30. Représentation du 8 au 14/08, du 18 au 22/08, du 24 au 29/08 et le 31/08. Spectacle sur le théâtre de verdure, en extérieur.

Dates 8 au 14 Août / 18 au 22 Août / 24 au 29 Août / 31 Août

Ouverture des portes à 20h30, début du spectacle à 21h45.

Nous sommes en 2025, 80 ans après la fin de la 2e Guerre mondiale du siècle dernier.

Un couple de vieux sans âge, immortel, lit depuis des années son journal en papier, bien loin des écrans numériques. Ils sont confortablement installés dans leur canapé Chesterfield, vestige d’un passé lointain !

Pas très loin, juste à côté, des personnages extravagants sont occupés à se partager le monde.

Tous vivent dans le même univers, la même pièce…les 2 époques se cotoient

Ils se croisent, se déchirent, s’entretuent, rient… Leur chemin respectif inspire autant le chaos, le désarroi que l’hilarité !

80 ans séparent aussi ces deux événements, et pourtant ! 1945–2025.

Un spectacle où l’absurdité, le gigantisme, le transformisme se noient dans un même verre transparent.

Les murs de la Citadelle vont trembler, se métamorphoser sous les impulsions de nos belligérants capricieux.

Une création musicale, un scénario original, des comédiens en live, des images géantes époustouflantes, un show lasers, une histoire où la fin sera à écrire chaque soir par vous, spectateurs !!!

Le spectacle a lieu dans le théâtre de Verdure (300 places assises avec vu sur les anciens Fours à Chaux).

Bar sur place.

Restauration sur réservation à 19h30 sur la Terrasse couverte estival (Menu Découverte avec des produits Bio locaux et de saison , végétariens et omnivores sont les bienvenus).

Tarif restauration 16€

Prévoir un vêtement chaud . En fonction de la météo, le spectacle peut-être annulé . La décision se prend quelques minutes avant ! .

La Citadelle des Anges 10, Chemin de la Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

Summer Son et Lumière show « Libération, 1945-2025? » produced by the Citadelle des Anges in Teloché. Show starts at 9:45pm, doors open at 8:30pm. Performances from 8 to 14/08, 18 to 22/08, 24 to 29/08 and 31/08. Outdoor show on the Théâtre de Verdure.

German :

Sommerliche Ton- und Lichtshow « Libération, 1945-2025? », die von der Citadelle des Anges in Teloché durchgeführt wird. Beginn der Show um 21.45 Uhr, Öffnung der Türen um 20.30 Uhr. Vorstellung vom 8. bis 14.08., vom 18. bis 22.08., vom 24. bis 29.08. und am 31.08. Aufführung auf dem grünen Theater im Freien.

Italiano :

Spettacolo estivo Son et Lumière « Libération, 1945-2025? » prodotto dalla Citadelle des Anges di Teloché. Inizio spettacolo alle 21.45, apertura porte alle 20.30. Spettacoli dall’8 al 14/08, dal 18 al 22/08, dal 24 al 29/08 e il 31/08. Spettacolo sul teatro all’aperto, all’aperto.

Espanol :

Espectáculo de verano de Son et Lumière « Libération, 1945-2025? » producido por la Citadelle des Anges de Teloché. Inicio del espectáculo a las 21.45 h, apertura de puertas a las 20.30 h. Funciones del 8 al 14/08, del 18 al 22/08, del 24 al 29/08 y el 31/08. Espectáculo en el teatro al aire libre.

