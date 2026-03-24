Libération des Petits bonshommes des bois dans la nature Langres
Libération des Petits bonshommes des bois dans la nature Langres mercredi 29 avril 2026.
Libération des Petits bonshommes des bois dans la nature
Départ de la Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Tout public
Marchons, chantons, goûtons ensemble pour fêter le retour au vert des petits bonshommes des bois réalisés par Sylvie et nos jeunes lecteurs.
Tous publics
Gratuit .
Départ de la Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Libération des Petits bonshommes des bois dans la nature Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres
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