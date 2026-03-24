Libération des Petits bonshommes des bois dans la nature

Départ de la Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Tout public

Marchons, chantons, goûtons ensemble pour fêter le retour au vert des petits bonshommes des bois réalisés par Sylvie et nos jeunes lecteurs.

Tous publics

Gratuit .

Départ de la Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Libération des Petits bonshommes des bois dans la nature Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres