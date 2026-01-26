Libère ta joie Espace Sequoia Arbois

Libère ta joie

Espace Sequoia 15 Route de Villeneuve-d’Aval Arbois Jura

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-01-26 18:00:00

fin : 2026-01-26 19:00:00

2026-01-26

Tu as envie de relâcher la pression, de te détendre et de retrouver ton énergie grâce… au rire ?

Viens découvrir un moment unique où bonne humeur, jeux ludiques et éclats de rire sont au rendez-vous.

Pas besoin d’avoir le sens de l’humour ni d’être drôle le rire est contagieux, naturel et surtout… bon pour la santé !

Résultats plus de détente, plus de vitalité, et un moral reboosté.

Atelier ouvert à toutes et tous.

Participation 15€ ou 12€ par personne si vous venez à deux !

Espace Sequoia 15 Route de Villeneuve-d’Aval Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 06 89 47 bonjour@acceder-au-bien-etre.com

