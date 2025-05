Libère ton imagination ! Atelier Initiation Improvisation par Tricatch Impro – Troyes, 14 juin 2025 14:00, Troyes.

Aube

Libère ton imagination ! Atelier Initiation Improvisation par Tricatch Impro Barrio Latino Troyes Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 16:00:00

2025-06-14

Atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale

Animé par Alex Barrakina, comédien-improvisateur et formateur



Qu’est-ce que c’est ?

Un atelier ludique et bienveillant pour

> Briser la glace et gagner en confiance

> Explorer corps, voix et émotions

> Découvrir la magie du Oui & … pour construire des récits

> Partager un moment convivial et créatif



Pour qui ?

>Toutes & tous dès 16 ans, débutants·tes bienvenus·es !

> Duo intergénérationnel (binôme 16–25 ans + 30 ans et +)



Places limitées (12 max.)

Réservez vite sur Weezevent .

Barrio Latino

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com

