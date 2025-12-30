LIBEREEEE DIVORCEEE COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LIBEREEEE DIVORCEEE Début : 2026-02-07 à 19:00. Tarif : – euros.

Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! Quel bonheur de retrouver sa liberté ! Ça n’a que des bons côtés et nous allons vous le prouver. Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait… Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s’éternise… Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute… Sans parachute… Et pourtant c’est dans ces moments là qu’on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale… Ou pas. Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité ! Pour ceux qui sont séparés c’est le moment de vous marrer ! Pour ceux qui sont en couple c’est le moment de vous préparer… Une comédie à voir en couple… ou avec son ex !

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29