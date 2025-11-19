LIBEREEEE DIVORCEEE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LIBEREEEE DIVORCEEE Début : 2025-12-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! Quel bonheur de retrouver sa liberté !Ça n’a que des bons côtés et ils vont vous le prouver.Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait… Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s’éternise… Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute… Sans parachute… Et pourtant c’est dans ces moments là qu’on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale… Ou pas.Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité ! Pour ceux qui sont séparés c’est le moment de vous marrer !Pour ceux qui sont en couple c’est le moment de vous préparer…Une comédie à voir en couple… Ou avec son ex !Quand les auteurs de “Faites l’amour pas des gosses” décident d’écrire la suite, ça donne une comédie encore plus grinçante, encore plus saignante.Sacha Judaszko est l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission “On ne demande qu’à en rire”. Il écrit également pour de nombreux artistes : Gad Elmaleh, Kev Adams, Cauet, Ahmed Sylla, Kamel le magicien… Sophie Depooter est auteur pour le cinéma, la télé et a écrit la comédie à succès “Après le mariage, les emmerdes”.Auteur : Sophie Depooter, Sacha JudaszkoArtistes : En alternance : Malvine Boudy, Célia Brenier, Robin Perroni, Damien Devoge

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42