« Libérez les poissons ! » dessin dirigé avec Pauline Kalioujny
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
L’illustratrice Pauline Kalioujny propose aux enfants de réaliser en « dessin dirigé » un poisson original à la craie grasse. Les enfants les colleront ensuite ensemble, en banc, et les libéreront des filets gigantesques de la pêche industrielle.
De 5 à 8 ans. Inscription obligatoire. .
English : « Libérez les poissons ! » dessin dirigé avec Pauline Kalioujny
Illustrator Pauline Kalioujny invites children to draw an original fish in chalk. The children will then glue them together in a school, freeing them from the gigantic nets of industrial fishing.
German : « Libérez les poissons ! » dessin dirigé avec Pauline Kalioujny
Die Illustratorin Pauline Kalioujny schlägt den Kindern vor, im « gelenkten Zeichnen » einen originellen Fisch mit Ölkreide zu gestalten. Anschließend kleben die Kinder sie als Schwarm zusammen und befreien sie aus den riesigen Netzen der industriellen Fischerei.
Italiano :
L’illustratrice Pauline Kalioujny offre ai bambini la possibilità di disegnare un pesce originale con i gessi. I bambini li incolleranno poi insieme, in una scuola, per liberarli dalle gigantesche reti della pesca industriale.
Espanol :
La ilustradora Pauline Kalioujny ofrece a los niños la posibilidad de dibujar un pez original con tiza grasienta. Los niños los pegarán después, en una escuela, y los liberarán de las gigantescas redes de la pesca industrial.
