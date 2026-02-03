Libérez vos émotions avec les huiles essentielles la Tisanerie Pontarlier
Libérez vos émotions avec les huiles essentielles
la Tisanerie 2 rue notre dame place cretin Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-19 19:15:00
fin : 2026-03-19 21:00:00
2026-03-19
Organisé par la Tisanerie.
Libérez vos émotions avec les huiles essentielles atelier proposé par Noélie TILLE. .
la Tisanerie 2 rue notre dame place cretin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 19 38 97 noellie.ntnutrition@gmail.com
