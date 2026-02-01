Libérez Votre Enfant Libre : Joie, Créativité & Expression Authentique Kawaa Daumesnil Paris

INSCRIPTION :

L’ATELIER

La Wise Community est heureuse de vous convier à un atelier pour revenir à l’essentiel : jouer, ressentir, créer.

Animé par un coach professionnel, à travers des exercices ludiques, corporels et artistiques, vous explorez votre Enfant Libre, cette part de vous qui ose, qui s’émerveille, qui ressent sans filtre.

Un espace pour libérer les émotions, retrouver la spontanéité et se reconnecter à la joie profonde d’être soi.

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : Kawaa Daumesnil (24 Avenue Daumesnil Paris 12e)

DATE : 26/02/2026 (19h30 – 21h30)

TARIF : 5 euros (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables.

Consommation obligatoire

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Oser la spontanéité, se reconnecter à la joie.

Le jeudi 26 février 2026

de 19h30 à 21h30

payant

Public adultes.

Kawaa Daumesnil 24 Avenue Daumesnil 75012 Paris



