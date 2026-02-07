Libérez votre pratique et osez à l’aquarelle Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon

Libérez votre pratique et osez à l’aquarelle

Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Un stage pour dépasser ses peurs et peindre des aquarelles vibrantes et spontanées. Cet atelier va vous donner des outils concrets pour dépasser les problèmes fréquents des aquarellistes débutants et gagner en spontanéité et en maîtrise dans vos peintures.

2 dates disponibles: dimanche 3 ou 17 mai.

Stage adultes, sur inscription, matériel fourni. .

Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 95 58 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Libérez votre pratique et osez à l’aquarelle Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor