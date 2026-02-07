Libérez votre pratique et osez à l’aquarelle Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon
Libérez votre pratique et osez à l'aquarelle Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon dimanche 3 mai 2026.
Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00
2026-05-03
Un stage pour dépasser ses peurs et peindre des aquarelles vibrantes et spontanées. Cet atelier va vous donner des outils concrets pour dépasser les problèmes fréquents des aquarellistes débutants et gagner en spontanéité et en maîtrise dans vos peintures.
2 dates disponibles: dimanche 3 ou 17 mai.
Stage adultes, sur inscription, matériel fourni. .
Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon 22640 Côtes-d'Armor Bretagne
