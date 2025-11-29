LIBERTÉ CHÉRIE BRAS DE FER Nantes

LIBERTÉ CHÉRIE BRAS DE FER Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Liberté Chérie : la soirée dans un bar à vins qui te fait danser à Nantes !Une grosse boule à facettes au plafond qui brille de mille feux. Une grande piste de danse enflammée par les meilleurs DJs de Nantes et d’ailleurs et une programmation qui explore de multiples univers musicaux pour te faire sortir ton plus beau déhanché.Tout est dit !https://www.instagram.com/brasdefernantes/

BRAS DE FER Nantes 44200