LIBERTÉ CHÉRIE : OR’L & IXPÉ BRAS DE FER Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Liberté Chérie : la soirée dans un bar à vins qui te fait danser à Nantes !Une grosse boule à facettes au plafond qui brille de mille feux. Une grande piste de danse enflammée par les meilleurs DJs de Nantes et d’ailleurs et une programmation qui explore de multiples univers musicaux pour te faire sortir ton plus beau déhanché.Tout est dit !OR’L emmène son public vers des horizons lointains, vers des découvertes musicales hédonistes. Sillonnant la Bretagne dès les années 90, il est devenu un des principaux acteurs des soirées house de l’ouest.Sa musique : à l’image de son parcours éclectique, un métissage entre la deep-house, la disco et la techno.OR’L InstaVidéoIXPÉDJ et activiste de la nuit parisienne, il a co-fondé en 2017 le collectif house et drag Discoquette, et plus récemment l’Agence du Lobby, agence de booking dédiée à la représentation artistique queer et festive.Des Souffleuses au Kilometre25, de Berlin à Lisbonne, de la Menergy aux Escales Festival, Ixpé s’amuse derrière toutes les platines qu’il croise, en proposant un mélange de house et de dark disco, teinté de références pop.IXPÉ InstaVidéo https://www.instagram.com/brasdefernantes/

BRAS DE FER Nantes 44200