Liberté, égalité et cetera Théâtre Epidaure Bouloire

Liberté, égalité et cetera

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Où va la démocratie ? L’homme fort reprend du galon un peu partout sur la planète avec son arrogance et ses propos qui divisent. Alors que faire… ? La solution n’est-elle pas devant nos yeux, sur les frontons de nos écoles et de nos mairies ? Avec cette nouvelle création, nous voulons souffler sur les braises de ces trois jolis mots, qui sonnent parfois creux, pour qu’ils résonnent et nous inspirent encore Liberté, égalité, fraternité !

Après leur venue en février 2025 avec l’Hiver sera chaud, le collectif Ensemble tout contre revient en Gesnois Bilurien. Ils nous avaient dévoilé quelques éléments lors d’une première présentation de travail en avril 2025 à Saint Michel-de-Chavaignes.

Après l’urgence climatique, l’urgence démocratique !

Par le prisme du regard artistique, il sera question de mensonges, de manipulations, de falsifications mis en œuvre par les complices des fossoyeur·euses de la démocratie.

Du chant, Du rythme, de l’humour, de l’argumentation, de l’énergie, de l’engagement, du collectif.

– Théâtre, chansons et chœurs battants à partir de 12 ans

– Durée 1h15

– 14H UN BRIN DE LIBERTÉ Documentaire made in Sarthe réalisé par Claude Saussereau

– 15H LA CULTURE A LA CAMPAGNE POUR QUOI FAIRE ? Table ronde .

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Liberté, égalité et cetera Bouloire a été mis à jour le 2025-10-13 par Pays Perche Sarthois