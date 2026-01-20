Libertés Balkaniques Château de Thillombois Thillombois

Libertés Balkaniques

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois Meuse

Dimanche 2026-04-12 15:30:00

Libertés Balkaniques (Réservation à partir de mars 2026)

Le duo Raskovnik, c’est l’âme des Balkans par le prisme des libertés improvisées de Charlène Ploner et Nicolas Arnoult.

La Cie Le pays de ma tête , duo poly-instrumentiste nous fait vivre l’amour passionnel, la douleur qui déchire, la nostalgie d’un paradis perdu, la douceur du feu de joie.

Les chants traditionnels de Serbie, Macédoine, Dalmatie,… riches et exaltants, inspirent au duo des improvisations d’une grande liberté d’expression, aux couleurs modernes et vibrantes.

Raskovnik est également le nom d’une plante réputée magique dans la mythologie slave elle aurait la propriété d’ouvrir ce qui est fermé…

Depuis sa création en 2021, le Duo a donné une soixantaine de représentations dont Les SUDS à Arles, le Château de Lunéville, le musée de la Princerie à Verdun, Le festival Euro-Classic… en concert tout public, et à travers la France avec le spectacle musical Jeune public sélectionné par les Jeunesses Musicales (tournée 22-24).

Balkan liberties (booking from March 2026)

The Raskovnik duo is the soul of the Balkans through the prism of the improvised liberties of Charlène Ploner and Nicolas Arnoult.

Cie Le pays de ma tête , a poly-instrumentalist duo, brings to life the passion of love, the pain that tears, the nostalgia of a lost paradise, the sweetness of a bonfire.

Traditional songs from Serbia, Macedonia and Dalmatia? rich and exhilarating, inspire the duo to improvise with great freedom of expression and vibrant modern colors.

Raskovnik is also the name of a plant reputed to be magical in Slavic mythology: it is said to have the ability to open what is closed?

Since its creation in 2021, the Duo has given some sixty performances, including Les SUDS in Arles, the Château de Lunéville, the Musée de la Princerie in Verdun, the Euro-Classic? festival in concert for the general public, and across France with the Jeunesses Musicales musical show for young audiences (tour 22-24).

