Libertimendua carnaval basque défilé et spectacle (théâtre, bertsu, musique, danse) Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 15 février 2026.
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2026-02-15
A partir de 10h-10h30, dans les rues du village défilé cavalcade. 11h, marché couvert spectacle Libertimendua zirtzil, bertsulari (versificateur en langue basque), danse, théâtre, improvisation… .
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
English : Libertimendua carnaval basque défilé et spectacle (théâtre, bertsu, musique, danse)
