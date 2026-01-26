Libertimendua dans le cadre du carnaval défilé, théâtre, danse, bertsulariak (versificateurs en basque) Saint-Étienne-de-Baïgorry

Libertimendua dans le cadre du carnaval défilé, théâtre, danse, bertsulariak (versificateurs en basque)

Dans les rues du village Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Libertimendua est un carnaval de fin d’hiver célébré chaque année en Basse Navarre, un dimanche matin. Cela commence par un défilé des acteurs, musiciens et danseurs et se poursuit sur la place du village sous forme de pamphlet public inspiré de la vie du village et de l’actualité du moment. Cet exutoire comique très apprécié est ponctué des danses des bolantak (les volants), des pitreries des Zirtzil et des déclamations des bertsulari (versificateurs). .

