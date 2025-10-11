Libiamo ! Ensemble In Paradisum / Le Théâtre Laval

Orchestre et choeur, opéra

Les dix ans du chœur mayennais célèbrent la diversité du chant lyrique au Théâtre !

Né en 2015 sous l’impulsion d’Ismaël El Mechrafi et de Désirée Pannetier (cheffe de chœur à la Philharmonie de Paris), le chœur In Paradisum s’est rapidement bâti une belle notoriété dans le Grand Ouest. Avec notamment un noble projet révéler au plus grand nombre les joies et secrets de la musique vocale, à travers le répertoire classique comme celui de la création contemporaine.

Pour célébrer ses dix ans d’existence, c’est en grande formation avec 60 musiciens que le chœur investit le Théâtre pour une soirée d’opéra qui s’annonce grandiose ! De Bizet à Fauré, de Verdi à Offenbach, le programme royal de Libiamo ! alternera pièces pour chœur a capella et d’autres avec orchestre.

• Samedi 11 octobre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Tout public

• 16€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

